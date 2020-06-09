Hilvan Belediye Başkanı Bayık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Hilvan Belediye Başkanı Bayık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesi Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hilvan Belediye Başkanı Bayık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
09.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:34

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesi Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hilvan İlçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şanlıurfa'daki hastanede tedavisine başlanan Bayık, açıklamasında, "Değerli dostlar ve hemşerilerim, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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