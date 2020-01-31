Hilton, mutfağını Trabzon Arsinli kadınlara açtı

31.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:07

Hilton İstanbul Bosphorus, Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında bu kez rotasını Trabzon'a çevirdi. Trabzon Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği çalışanlarının sunumu, Hilton İstanbul Bosphorus'un gözde mekanı Lalezar'da özel bir tanıtım gecesinde beğenilere sunuldu.