Hilmi Güler: "Yeni Dönemde Sporcu Camiası En İyi Dönemini Yaşayacak"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, spor camiasına seslendi. Güler, seçilmesi halinde spor ve spor camiasının başarılı olacağı, yeni yeteneklerin ortaya çıkarılacağı bir dönem yaşanacağını belirterek, "Yeni dönemde sporcu camiası en iyi dönemini yaşayacak" dedi.

Ordu'da geçmiş yıllarca spor alanında faaliyette bulunmak ya da spor kulüplerinde yöneticilik yapmış isimlerle yemekte bir araya gelen AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'dan Cumhuriyet tarihi boyunca başarılı sporcuları yetiştiğini, son dönemde judo, karate, basketbol, voleybol, futbol ve güreş branşlarında bu başarıların devam etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Güler, "Öyle bir niyetimiz var ki, en geniş katılımlı olarak sizleri başarılı kılmak ve aynı zamanda da Ordu'nun marka şehir olmasında sporcu kardeşlerimizin ve yöneticilerimizin rol almasını sağlamak. Çünkü Ordu'ya hep başarı yakışıyor. Ordu, hem futbolda hem de diğer dallarda çok önemli sporcular yetiştirdi. Başarılı olması da 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' ilkesine uygun olarak çok önemli kişiler yetiştirdi" diye konuştu.

Sporcu ve sporu seven bir aileden geldiğini, ağabeyi ve akrabaların spor camiasına geçmişte büyük emekler verdiğini vurgulayan Güler, şu ifadelerde bulundu:

"Eğer seçilirsem sporcu camiası iyi bir dönemini yaşayacak. Geniş katılımlı sporları ben daha çok tercih ediyorum. Bunların olması için hepinize adil davranarak, yeni kabiliyetlerin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Ben istiyorum ki, profesyonel futbolda ve sporda dışarıdan oyuncu gelmekten ziyade biz kendi sporcularımızı yetiştirelim. Ahlaklı, düzgün, dürüst kabiliyetleri ortaya çıkartalım. Onlar da aynı zamanda kendi branşlarında başarılı olsunlar. Bizim en önemli ilkemiz, dürüst ve ahlaklı olmak, rol modeli olmaktır. O sebeple destek bizim elimizde, sporu yapmak, yarışmak sizde. Yarışçı ve kabiliyetli bir neslin Ordu'nun geleceğine hakim olmasını istiyoruz. Ordu'nun geleceğini sizlerle beraber yazmak istiyoruz. Genç kardeşlerim siz bizim aynı zamanda hem vicdanımız hem de geleceğimizsiniz. Bizden sonra geleceklere de örnek olacaksınız. Yeni şampiyonlar ve yeni madalyalar ve aynı zamanda yeni rol modeller bekliyoruz." - ORDU

Kaynak: İHA