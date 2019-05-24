Hilmi Güler: "Ordu akıllı ve dijital bir şehir olacak"

Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zhangxiaolong Freddie ve ekibi ile birlikte Turkcell Account Direktörü Lite Peter'i ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordumuzda hem turizm ve tarım alanında uygulanacak projelerde hem de yaşam kalitesi artıracak diğer projelerde Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak" dedi.

Huawei ile ortak çalışma

Dünyada Endüstri 4.0 diye adlandırılan büyük bir akımın olduğuna vurgu yapan Başkan Güler, Ordu'da akıllı sistemlere yönelik yüksek verimli ve yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Ordu'yu akıllı ve dijital bir şehir yapmak istiyoruz. Bu konuda Ordu önemli bir il olarak seçildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz ve Turkcell arasında anlaşma imzaladık. Aynı zamanda Huawe'nin de içinde bulunduğu bir konsorsiyum çalışması olacak. Ordu'muz da hem turizm ve tarım alanında uygulanacak projelerde hem de yaşam kalitesi artıracak diğer projelerde Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak. Ordu'nun geleceğini birlikte yazacağız" diye konuştu.

Akıllı ve dijital şehir Ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyareti kapsamında konuşan Huawei Türkiye Genel Müdürü Yardımcısı Freddie Zhangxiaolong ise, "Huawei güçlü bir firma. Huawei'nin teknolojisini kullanarak ne gibi iş birlikleri yapabiliriz, bu güçten Ordu nasıl yararlanabilir, Ordu'nun dijitalleşmesine ne gibi katkıda bulunabiliriz gibi hususlarda başkanımız ile bir araya geldik. Ordu ile beraber Türkiye'de birçok partnerimiz var. Ordu'nun akıllı ve dijital bir şehir olması yolunda adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA