Hilmi Güler: "Operasyon Adamıyım"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, açıkladıkları projeler ile Ordu'nun çehresini değiştirmeyi ve geleceğe emin adımlarla koşmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu düşüncelerle yola çıkarak düşünen, üreten ve yarışan bir Ordu hayal ediyorum" dedi.

Uydudan yayın yapan bir TV'nin programına katılarak soruları cevaplandıran M.Hilmi Güler, geçen Pazar günü açıkladığı projelerin hepsini tek tek uygulayacaklarını ve hayata geçireceklerini belirtti. Güler, "Ordu'nun ekonomik, sosyal, tarım, kültür ve turizm alanlarında oldukça müthiş potansiyeli var. Dolayısıyla bu alanlara yönelik projelerimizin hepsini uygulayacağız. Ben inanmadığım şeyi söylemem, inanmadığım şeyi inandıramam. Projelerimizin hepsi inandığımız ve inanarak yapacağımız projeler. Ama bunların hepsini ortak akılla, birlikte, gönül belediyeciliği ile sevgiyi yayarak yapacağız. Sevgi dilini ortaya koyamazsanız, ötekileştirirseniz her şey yarım kalır. O sebeple herkesin katılımını sağlamak lazım" diye konuştu.

"Nostalji ile çağdaşlığı birleştireceğiz"

Programda çocukluk dönemlerindeki Ordu'yu anlatan Güler, Ordu'nun DNA'sı bozulmamış büyük bir aileye benzeterek, "Ben Ordu'nun sokaklarında top oynayarak, denizinde yüzerek, okullarında okuyarak büyüdüm. Bu şehirde çok hatıralarımız var. Yeni dönemde hatıralarımızı kültürümüzle birleştirerek bir nostalji ile birlikte, o eski binaları da yeniden kazandırarak, eskinin güzel günleri ile şimdiki çağdaş Ordu'yu birleştirmeyi hedefliyoruz. Yani geçmişteki mutlulukla gelecekteki umudu birleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Dedesi Süleyman Felek'in Ordu'nun metropol şehri Altınordu'nun ilk kurucu belediye başkanı olduğunu, ilk imar uygulamaları ve şehirleşme girişiminin onun döneminde başladığını vurgulayan Güler, "Büyük dedem sorunlu bir dönemde belediye başkanlığı yapmış. Şehirleşme ve imar uygulamalarını başlatmış. Ben de onun bir torunu olarak, onun başlattığı hizmetleri devam ettireceğim. Böyle bir insanın torunu olmak, böyle bir sülaleden gelmek bana ayrı bir şeref veriyor" ifadelerini kullandı.

"Siyasete ara vermedim hep sahadaydım"

2009 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra sanılanın aksine siyasete ara vermediğini ve geri planda hep içinde olduğunu ifade eden Güler, "Siyasete ara vermedim. Ben bu partinin kurucularından biriyim. Bütün toplantılarda yer aldım. Bakanlara da yardımcı oldum. Raporlar hazırladım. Bir yandan da dünyayı takip ettim. Bahçeşehir Üniversitesinde master dersleri veriyorum. Çalışmaktan kopmadım. Siyasetten kopmuş değildim. Dolayısıyla hep sahadaydım" bilgilerini aktardı.

"Masada oturmayı değil sahada olmayı severim. Ben operasyon adamıyım"

Bir yönetici olarak masada değil sahada olan bir insan profili taşıdığına dikkat çeken Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminden bir örnek verdi. Bakanlığı döneminde ÇEAŞ-KEPEZ ve Beyaz Enerji operasyonlarını bizzat yönettiğini vurgulayan Güler, "Ben çalışmaları masadan yöneten biri değilim. Masada oturan bir adam değilim. Bizzat operasyonun içine girerim. Temizlik gerekiyorsa temizlik yaparım. Operasyon gerekiyorsa operasyonu yaparım. Mesela (Mavi Akım meselesinde) Ruslarla doğalgaz anlaşmasındaki fiyat formülünü değiştirdim. Çünkü gerçek rakamdan çok yüksek bir fiyat ödüyorduk. Bu formül değişikliği 14 milyar dolar kazandırdı. Dolayısıyla sanılanın aksine operasyon adamıyım. Bu düşüncelerle yola çıkaran düşünen, üreten ve yarışan bir Ordu hayal ediyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA