Hilmi Güler esnafa verdiği sözü tuttu
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Hilmi Güler esnafa verdiği sözü tuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hilmi Güler esnafa verdiği sözü tuttu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iş yerleri kapanan esnafa 2 bin lira destek ödemesi yaptı.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iş yerleri kapanan esnafa 2 bin lira destek ödemesi yaptı. Ödemeler esnafın hesaplarına yatırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik başlattığı 2 bin lira destek ödemelerini tamamladı. Ordu genelinde işyerleri kapatılan ve belirtilen gerekçelere uyan 800 esnafa toplamda 1 milyon 600 bin TL'lik ödeme yapıldı.

"Sözümüzü tuttuk, güle güle kullansınlar"

Esnaf yardımı için verilen sözün yerine getirildiğini kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "2 bin TL'lik yardımımız işletmecilerimizin hesaplarına yatırıldı. Güle güle kullansınlar" dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak pandemiden dolayı zor durumda olan esnaflarımıza yardım etmek istedik. Bu sebeple İç İşleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapatılan işletmecilerimize 2 bin TL'lik bir yardım yaptık. Yardımlarımız esnaflarımızın hesaplarına yatırıldı. Biz büyük bir aileyiz, hepimizin sıkıntısı ortaktır. Dolayısıyla bu sıkıntıyı da çözüm arayışlarıyla gidermeye çalışıyoruz. Esnafımıza verdiğimiz destek sözümüzü tuttuk. Güle güle kullansınlar."

800 esnafa ödeme yapıldı

22 Mart 2021 tarihi itibariyle ödemeleri yapmaya başlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede 711 kıraathane, 1 kır bahçesi, 49 internet kafe, 25 elektronik oyun salonu, 2 bilardo salonu, 1 lokal, 9 çay bahçesi, 2 halı saha işletmecisi olmak üzere toplamda 800 esnafın ödemesini gerçekleştirdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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