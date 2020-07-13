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Hilmi Güler'den 'fındık spekülatörlerine' tepki

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındıkta spekülasyonlara ve dış müdahalelere izin vermeyeceklerini belirterek, "Ordu halkının çiftçisinin emeğini Roma'ya, Londra'ya Washington'a bırakamayız. Fındığın sahibi biziz" dedi.

Hilmi Güler'den 'fındık spekülatörlerine' tepki
13.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:25

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındıkta spekülasyonlara ve dış müdahalelere izin vermeyeceklerini belirterek, "Ordu halkının çiftçisinin emeğini Roma'ya, Londra'ya Washington'a bırakamayız. Fındığın sahibi biziz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, her sezon öncesi fındık konusunda tartışmalar ve spekülasyon hareketlerinin başladığını ancak bunların hiç birisine kapılmayacaklarını söyledi.

"Ben buraya önsöz yazmaya gelmedim, bu son sözdür. Bu son sözü de fındıkta ortaya koyacağız" diyerek kararlı tutum sergileyen Güler, şöyle konuştu: "Fındık hepimizin, aynı zamanda benim de büyük derdim. Biz fındık konusunda gerekli çalışmaları oluşturuyoruz. 8 milyon kişiyi ilgilendiren fındık kaynağımız 2,5 milyar dolarlık bir ihracat payına sahip. Çarpan etkisiyle ekonomimize 3,5 - 4 milyarlık bir etkisi olan fındık konusunda ben kendimi görevli ve sorumlu kabul ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da fındığa sahip çıkıyoruz. Fındık bizim derdimiz, bu dertle dertlenecek ve bu sorunu çözeceğiz. Ordu halkının çiftçisinin emeğini Roma'ya, Londra'ya Washington'a bırakamayız. Bu bizim emeğimiz, biz buna sahip çıkıyoruz. Fındığın önce Ordu, Karadeniz ve üreticilere sonra da ülkemize ait olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyaya buradan duyurmuş olalım, fındığın sahibi hepimiziz. Bu şeref de hepimize aittir" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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