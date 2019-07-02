Hilmi Güler'den "3G" formülü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Güçlü, güvenli ve güvenilir Ordu'yu oluşturmak için çalışacağız" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda Ordu için hayallerini, planlanan projeleri ve geleceğin Ordu vizyonunu basın mensuplarıyla paylaştı. En önemli belediyecilik hareketinin sevgiyi öncelikli ve hakim kılmak olduğunu söyleyen Başkan Güler, "Ordu hayata geçirilecek yatırımlarla taklit edilen, gelecekte yaşamak için can atılan bir şehir haline gelecek. Bunları sevgiyi öncelikli kılarak gerçekleştireceğiz. Güçlü, güvenli ve güvenilir Ordu'yu oluşturmak için çalışacağız" diye konuştu.

"Ordu'da sevgi hakim olacak"

Seçim sürecinde sevgiyi büyütmeyi felsefe edindiklerini kaydeden Başkan Güler, "Yepyeni, güzel ve erdemli Ordu'yu inşa etmek için çalışıyoruz. Huzur içinde yaşanan 100 yılın Ordusu'nu oluşturmayı amaçlıyoruz. Felsefemiz sevgiyi büyütmekti. Bu amaçla göreve geldik. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ordu'da sevgi hakim olacak. Sevgi fedakarlık ve özen ister. İyi bir ekiple sağlam şekilde çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Erdemli Davranışları Geliştirme Birimi oluşturduk. Şehrül-emin olmak kolay değil. Ancak en önemli belediyecilik hareketi sevgiyi öncelikli kılmak. Sevginin olmadığı bir yerde yapılan kaldırımların, yolların bir anlamı olmaz. Bu yüzden en önemli belediyecilik hareketinin sevgiyi öncelikli kılmak olduğuna inanıyoruz. Ordu bu anlamda örnek ve taklit edilen bir şehir olacak. Gelecekte yaşanmak için can atılan bir şehir haline gelecek. Bütün yanlışları düzeltmeye kararlıyız. Yanlışa yer olmayacak. Etik, ahlak ve erdem çerçevesinde davranacağız. Bunlar belediyeciliğin matematiği. 5 yıl boyunca bunu yapma noktasında kararlı olacak, bizden sonra bayrağı emin ellere teslim edeceğiz. Düşünen, üreten ve yarışan Ordu'yu slogan olarak belirledik. Ekonomiye katma değer sağlayacağız. Güçlü, güvenli ve güvenilir Ordu'yu oluşturacağız. Ben ve ekibim Ordu'ya layık olacağız. Ordu'yu daha güzel ve yaşanabilir kılmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Yatırım müjdeleri de veren Başkan Güler, basın mensuplarının sorularını cevapladığı toplantıda sorunların çözüme kavuşturulacağının altını çizdi. - ORDU

Kaynak: İHA