Hilmi Güler: "300 milyon lira borç ödedik"
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Hilmi Güler: "300 milyon lira borç ödedik"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, görevde bulundukları 10 aylık sürede 300 milyon lira borç ödediklerini açıkladı.

05.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:50
Hilmi Güler:

Büyükşehir Belediye Başkanı , görevde bulundukları 10 aylık sürede 300 milyon lira borç ödediklerini açıkladı.


Uydudan yayın yapan Ordu merkezli özel bir 'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir yandan yatırımları hayata geçirirken diğer taraftan 300 milyon TL borç ödediklerini belirtti. Başkan Güler, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı oluyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hem projelerimizi hayata geçiriyoruz hem de mevcut borçları ödüyoruz. Şu ana kadar toplam 300 milyon lira borç ödedik. Biz güçlü bir belediyeyiz. Kaynaklarımız gayet sağlam. Mevcut kaynaklara yenilerini de ekleyerek ilimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA
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