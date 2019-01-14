Hilmi Bilgin," Bu Kadrolar Ne Söz Verdiyse Onu Yerine Getirecektir"

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Avukat Hilmi Bilgin," Bugünden sonra da bizlerden yapamayacağımız sadece seçim dönemlerinde oy avcılığı yapmak için dün olduğu gibi bugün de ağzımızdan hiçbir söz çıkmayacak, bu kadrolar ne söz verdiyse onu yerine getirecektir" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sivas Belediye Başkan Adayı Avukat Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla düzenlenen programla kentte basın sektöründe çalışan gazeteciler ile bir araya geldi.

Kahvaltı programı Sivas Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlendi, programa Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkan Hakan Aksu ve gazeteciler katıldı.

Programda konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Meydan çalışması projemiz vardı. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey Sivas' a geldiği zaman bizim bu meydanı çok beğenmişti. Bu meydanında cephe düzenlemesini çatılarıyla beraber yapmak istiyoruz da biraz imkanlar dar olduğu için zamana bıraktık demiştik. O da o gün 'biz bu projeye destek verelim hatta sadece kent meydanının etrafıyla da kalmayalım. Atatürk Caddesi ve İstasyon caddesinin de cephe düzenlemesini yapalım' diye söylemişlerdi. Gerçekten sözünü tuttu. Yaklaşık 1 ay önce 7 milyon tutarında bir destek için protokol imzalamıştık. Birkaç gün öncede 3 milyon Türk lirasını Belediyemize gönderdi. Biz şimdi ihale sürecini başlatacağız. Seçime kadar o süreçler tamamlanmış olacak. Seçimden sonra da Hilmi bey gelir gelmez startı vermiş olacak "dedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik seçim çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin,"31 Mart'ta Türkiye bir yerel seçime gidiyor. 27 Kasım'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti grup toplantısında Sivas il belediye başkanlığını geçen hafta Pazar günüde genel başkan yardımcımız Mahir Ünal'ın katılımıyla ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızı açıkladık. Adaylarımızı belirleyerek saha çalışmalarını da milletimizle birlikte partimizi, kendimizi, yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın açıklıyoruz. Bugünden sonra da bizlerden yapamayacağımız sadece seçim dönemlerinde oy avcılığı yapmak için dün olduğu gibi bugün de ağzımızdan hiçbir söz çıkmayacak, bu kadrolar ne söz verdiyse onu yerine getirecektir."şeklinde konuştu.

Program gazeteciler ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'in hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA