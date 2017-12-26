Hilltown AVM'de Yılbaşına Özel Tasarım Festivali Devam Ediyor

15 Aralık tarihinde başlattığı tasarım festivali ile alışveriş severlere farklı bir deneyim yaşatan Hilltown AVM, yeni yılı kendi imzasını taşıyan tasarımlar ile karşılamak isteyenler için "Customization Festival"in bitiş tarihini 31 Aralık'a kadar uzattı.

Hilltown Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde devam eden "Customization Festival"de patch, sticker, yama, taş ve nakış işlemeler gibi renkli detaylarla moda ve alışverişi birleştirerek ister kendinize ister sevdiklerinize aldığınız kıyafet ve aksesuarlara özgün dokunuşlar katabilirsiniz.

EN YARATICI YILBAŞI HEDİYESİ HİLLTOWN'DAN

Hilltown'un tasarım festivali kapsamında AVM içerisine kurulan tasarım alanında, yılbaşı için sevdiklerinize alacağınız hediyeleri zevkinize veya moda tasarımcılarının önerilerine göre kişiselleştirerek farklı bir hediye seçimi yapabilirsiniz. Denimden, örgüye, telefon aksesuarlarından ayakkabıya, kahve fincanlarından mutfak aksesuarlarına yapacağınız tüm alışverişinize özel en yaratıcı hediye önerileri tarzıyla fark yaratan moda ve alışveriş tutkunlarını bekliyor.