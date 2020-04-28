Hillary Clinton'dan 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a destek
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Hillary Clinton'dan 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a destek

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016 seçimlerinde Demokrat Başkan Adayı olan Hillary Clinton, 3 Kasım başkanlık seçimlerinde tek Demokrat aday adayı Joe Biden'ı desteklediğini açıkladı.

Hillary Clinton'dan 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a destek
28.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:50

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016 seçimlerinde Demokrat Başkan Adayı olan Hillary Clinton, 3 Kasım başkanlık seçimlerinde tek Demokrat aday adayı Joe Biden'ı desteklediğini açıkladı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Demokratların tek aday adayı olan Joe Biden'a eski Dışişleri Bakanı ve 2016 seçimlerinde başkan adayı olan Hillary Clinton'dan destek geldi. Biden'ın seçim kampanyasına yönelik internet üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Clinton, "Bu, bizim Joe Biden gibi bir lidere, bir başkana ihtiyaç duyduğumuz bir andır" ifadelerini kullanarak 3 Kasım başkanlık seçimlerinde tek Demokrat aday adayı Joe Biden'ı desteklediğini duyurdu.

Hillary Clinton 2016'daki başkanlık seçimlerinde mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a karşı seçimleri önde tamamlamış, Donald Trump'ın daha fazla delege kazanması nedeniyle başkanlık koltuğuna oturamamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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