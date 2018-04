Hill Steet Blues dizisinin yaratıcısı Steven Bochco hayatını kaybetti.

"L.A. Law," "Murder One," "Over There," " NYPD Blue" ve "Hill Street Blues" gibi pek çok başarılı yapıma imza atan Steven Bochco birkaç yıldır lösemi hastalığının ender görülen bir türü ile mücadele ediyordu.