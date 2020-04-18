Hileli gıda üreten 45 firma ifşa edildi Gıda teröristleri halkın sağlığıyla oynamaya devam ediyor.

Gıda teröristleri halkın sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda üreten firmaların olduğu yeni bir liste yayımladı. 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Baharat, içecek, et, çikolata ve daha birçok ürün. Tarım Bakanlığı hileli gıdalarla halkın sağlığını riske atan firmaları bir kez daha ifşa etti.

Bakanlık 45 firmaya ait taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan 55 parti gıda ve besin ürünleri listesini açıklandı. Pul biberde gıda boyası, köfte ve sucuklarda kanatlı eti çikolatalarda da ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli taklit ve tağşişin affının olmayacağını vurgularken, 2012 yılından bu yana 1509 firmaya ait toplamda 3356 ürün ifşa edilmiş oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA