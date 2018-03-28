Hile - 1. Sezon Finali | Bölüm 10 Teaser

1 Aralık 2017'de başlayan maceranın 1. sezon finali, 2 Nisan Pazartesi Saat 13: 00'de YAYINDA... Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler dostlar...

DİKKAT!!!

30 Mart 2018 Cuma akşamı saat 19: 00/ 01: 00 arası İstanbul/Kadıköy/ Bardan Adam'da hem tüm oyuncular ve ekip ile birlikte Hile'nin Sezon Finalini izlemek hem de eğlencemize katılmak isterseniz bekliyoruz. Etkinlik detayları için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

Sezon Finali Etkinliği: https://www.facebook.com/events/13879...

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>>> IMDB: https://www.imdb.com/title/tt6456546