Hilal sofra ile Bursa'da 60 bin ihtiyaç sahibine yemek
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Hilal sofra ile Bursa'da 60 bin ihtiyaç sahibine yemek

Hilal sofra ile Bursa'da 60 bin ihtiyaç sahibine yemek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Bursa Şubesi, 'Hilal Sofra' projesi kapsamında Ramazan'da 60 bin kişilik iftar yemeği dağıttı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, 'Hilal Sofra' projesi kapsamında Ramazan'da 60 bin kişilik iftar yemeği dağıttı. Şube Başkanı Özcan Susmaz, "Ramazan boyunca sahada çalışıp hem gönülleri, hem sofraları şenlendirdik" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenli yardımların yanı sıra Ramazan'da da çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Ramazan Ayında günde 2 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmayı hedefleyen 'Hilal Sofra' projesi amacına ulaştı ve Ramazan Ayı boyunca 60 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı. Türk Kızılay Bursa Şubesi ayrıca, mobil mutfak araçlarıyla çeşitli mahallelerde günde 500 kişiye iftar öncesi ve iftar sonrası dağıtımlar yapmanın yanı sıra Ramazan Ayı boyunca toplamda 456 haneye nakdi, 15681 haneye de ayni yardımları ulaştırdı.

"Bağışçılarımızın katkısıyla oldu"

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, 'Pandemi tedbirleri gereği sofralar birbirinden uzak olsa da gönüller hep bir olsun' düşüncesinden yola çıkılarak geliştirilen Hilal Sofra projesi kapsamında Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yardımların yoğun bir şekilde yapıldığını ifade etti. 60 bin kişilik yemekleri sofralara ulaştırdıklarını belirten Susmaz, "Yıl içindeki yardımlarının bir bölümü olan Ramazan ayı için 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!' sloganıyla kampanya başlatan Türk Kızılayımız, örnek teşkil eden projeleriyle hem hayırseverlere, hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine çözümler sunmaya devam ediyor. Türk Kızılay Bursa olarak Hilal Sofra projemiz kapsamında Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin evine her akşam sıcak yemek teslim ederek, dayanışma ruhumuzu yaşatmayı sürdürerek sofralara mutluluk getirdik. Şehrimizde evlerinde ziyaret ederek tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye her gün sıcak yemek ulaştırarak, bağışçılarımızın gücünün ihtiyaç sahiplerimize sıcak sofra olmasını sağladık. Böylece Türk Kızılay'ın gönüllere kurulan iyilik sofrası ile ihtiyaç sahiplerinin sofraları bu mübarek ayda boş kalmadı. Ayrıca ay boyunca 456 haneye nakdi, 15681 haneye de ayni yardımları ulaştırarak yaraları sarmaya devam ettik" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin aktif çalışmalarının süreceğini söyleyen Susmaz, "Türk Kızılay, adeta iyilik çınarı gibi. Bu çınarın gölgesinde tüm ihtiyaç sahiplerine yer var. Bizler de yaptığımız çalışmalar, geliştirdiğimiz projelerle bu gölgenin her ihtiyaç sahibinin üzerinde olması için çaba gösteriyoruz. Gece-gündüz sahadayız, bir gönül işi yapıyoruz. Bağışçılarımızın gücü ve gönüllülerimizin desteği ile her eve mutluluk ve huzur getirmek için uzak-yakın demeden var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Hilal sofra ile Bursa'da 60 bin ihtiyaç sahibine yemek
Hilal sofra ile Bursa'da 60 bin ihtiyaç sahibine yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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