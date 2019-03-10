Hilal Masa 2 Yaşında

Aliağa Belediyesinin "Şikayetlerinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza" sloganı ile kurduğu Hilal Masa bu yıl 2 yaşında.

Aliağa Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve bu yıl 2. yaşını kutlayan Hilal Masa bugüne kadar binlerce vatandaşın talebine cevap verdi. Hilal Masa, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşa perakende hizmet veren GDZ Elektrik, İZSU, Telekom, İzmirgaz gibi kurumlar arasında da iletişim sağlayarak vatandaşın belediye sorumluluğu dışında bulunan sorunlarına da çözüm için aracılık yapıyor. Vatandaşın sorunlarıyla yakından ilgilenen Hilal Masa vatandaşlardan gelen başvuruları bilgisayar ortamında kayıt altına alarak acil çözüm için ilgili birimlere iletiyor. Hilal Masa 365 gün 7/24 esasına göre hizmet veriyor.

Alo 153 - Whatsapp hattı: 0530 277 22 22

Hilal Masa'ya şikayet ya da taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar Alo 153 veya 0530 277 22 22 numaralı whatsapp hattından da başvurularını gerçekleştirebiliyor. Vatandaşın acil sorunlarının çözümünde tüm müdürlüklerce oluşturulmuş Acil Hizmet Mobil Ekibi de Hilal Masa'ya destek veriyor. Hilal Masa, Yeni Şakran, Helvacı ve Yeni Mahalle hizmet birimiyle de eş zamanlı çalışıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA