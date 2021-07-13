Hilal Altunbilek kimdir? Hilal Altunbilek hayatı ve biyografisi! Hilal Altunbilek kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hilal Altunbilek, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hilal Altunbilek hakkında merak edilenler. Hilal Altunbilek hayatı ve biyografisi. Hilal Altunbilek kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hilal Altunbilek merak konusu oldu. İşte Hilal Altunbilek hakkında merak edilen Hilal Altunbilek kimdir, Hilal Altunbilek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HİLAL ALTUNBİLEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1991

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,75 m

Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılından itibaren Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırmaktadır. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.