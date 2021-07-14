Hilal Altınbilek kimdir? Metin Hara ile aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, Bozcaada'da Metin Hara ile görüntülenmesinin ardından en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Adı Metin Hara ile aşk iddialarına karışan Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında Hilal Altınbilek ile Metin Hara arasındaki aşk iddiası oldu. Bozcaada'da birlikte samimi pozlarının magazine düşmesinin ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Hilal Altınbilek ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılından itibaren Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırmaktadır. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

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