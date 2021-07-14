Hilal Altınbilek kimdir? Metin Hara ile aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hilal Altınbilek kimdir? Metin Hara ile aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek kaç yaşında, aslen nerelidir?

Hilal Altınbilek kimdir? Metin Hara ile aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, Bozcaada'da Metin Hara ile görüntülenmesinin ardından en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Adı Metin Hara ile aşk iddialarına karışan Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında Hilal Altınbilek ile Metin Hara arasındaki aşk iddiası oldu. Bozcaada'da birlikte samimi pozlarının magazine düşmesinin ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Hilal Altınbilek ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılından itibaren Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırmaktadır. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

FİLMOGRAFİ

  • Bir Zamanlar Çukurova - 2018- (Züleyha Yaman)
  • Çocuklar Sana Emanet - 2018 (Film) (Yeşim)
  • Hayatımın Aşkı - 2016 (Nil)
  • Karagül - 2013-2016 (Özlem)
  • Derin Sular - 2011 (İrem)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu İlyas Tetik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Alper Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hilal Altınbilek kimdir? Metin Hara ile aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:40:06. #1.15#

title