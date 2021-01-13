Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir?

13.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:27
Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizi ile ününe ün katan Hilal Altınbilek hakkında yeni gelişmeler var. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir? diziyi takip edenler için oldukça merak konusu.

Her bölümü heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaprak dökümü misali bir biri oyuncuları ayrılmakta. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteri ile bilinen Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir? İşte detaylar!

Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir?
- Hilal Altınbilek-

HİLAL ALTINBİLEK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan son bölümü 77. bölümde Züleyha karakterinin mevlüt şerbetlerinin içine uyku hapı koyması ile birlikte herkes derin uykuya dalar. O sıradaYılmaz ve Züleyha, 3 çocukları ile birlikte evden ayrılarak yola çıkarlar. Ev halkı uyandıkları vakit tüm gerçeği bir mektupla alırlar. Dizide Züleyha karakterinin kaçması üzerine, Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek'in diziden ayrıldığı biliniyor. Asıl gerçek ise yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.

Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir?
- Hilal Altınbilek-

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

İzmir'de 1991 yılında dünyaya gelen Hilal Altınbilek İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamladı. Ayrıca Çağdaş Drama Topluluğu'ndan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimleri alan Hilal Altınbilek adını Derin Sular dizisinde oynamasıyla duyurdu. Hilal Altınbilek, dizide Şükrü Özyıldız ile başrolleri paylaşmaktaydı.

2013 yılına gelindiğinde ise başrollerini Mesut Akusta, Yavuz Bingöl ve Ece Uslu'nun paylaştığı 'Karagül' dizisinde 'Özlem' karakterini canlandırıyordu.

Son olarak 2018 yılından beri 'Bir Zamanlar Çukurova' programında 'Özlem' karakterini canlandırmaktaydı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:52:53. #1.15#
title