Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizi ile ününe ün katan Hilal Altınbilek hakkında yeni gelişmeler var. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir? diziyi takip edenler için oldukça merak konusu.

Her bölümü heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaprak dökümü misali bir biri oyuncuları ayrılmakta. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteri ile bilinen Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek kimdir? İşte detaylar!

- Hilal Altınbilek-

HİLAL ALTINBİLEK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan son bölümü 77. bölümde Züleyha karakterinin mevlüt şerbetlerinin içine uyku hapı koyması ile birlikte herkes derin uykuya dalar. O sıradaYılmaz ve Züleyha, 3 çocukları ile birlikte evden ayrılarak yola çıkarlar. Ev halkı uyandıkları vakit tüm gerçeği bir mektupla alırlar. Dizide Züleyha karakterinin kaçması üzerine, Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek'in diziden ayrıldığı biliniyor. Asıl gerçek ise yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.

- Hilal Altınbilek-

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

İzmir'de 1991 yılında dünyaya gelen Hilal Altınbilek İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamladı. Ayrıca Çağdaş Drama Topluluğu'ndan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimleri alan Hilal Altınbilek adını Derin Sular dizisinde oynamasıyla duyurdu. Hilal Altınbilek, dizide Şükrü Özyıldız ile başrolleri paylaşmaktaydı.

2013 yılına gelindiğinde ise başrollerini Mesut Akusta, Yavuz Bingöl ve Ece Uslu'nun paylaştığı 'Karagül' dizisinde 'Özlem' karakterini canlandırıyordu.

Son olarak 2018 yılından beri 'Bir Zamanlar Çukurova' programında 'Özlem' karakterini canlandırmaktaydı.