Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı

Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yazar Metin Hara ile sürpriz bir aşka yelken açan oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Altınbilek'in özel hayat itirafı dikkat çekti...

Alışveriş yapan oyuncuya ilişkisi sorulunca, "Her şey yolunda" diye konuştu. Adana-İstanbul arası mekik dokuyan Altınbilek, "Artık alıştım, seyahat yapmaktan zorlanmıyorum" dedi.

Bir hayli keyifli olduğu görülen oyuncunun Metin Hara'yla zaman geçirmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sık sık estetik haberleriyle gündeme geliyor.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Altınbilek estetik iddialarına şu şekilde yanıt verdi: "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor."

Kaynak: Snob Magazin

Dillerde pelesenk olan 'Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni' türküsü öksüz kaldı
Dillerde pelesenk olan "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İlham Aliyev Ahmet Davutoğlu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Cem Yılmaz Amelia Hamlin
Spor Muslera Erol Bulut Serdar Aziz Necip Uysal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.11.2021 01:34:46. #1.14#

title