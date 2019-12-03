Haberler » Spor » Hikmet Sevim: "Pozisyonları değerlendiremedik" - Spor

Hikmet Sevim: "Pozisyonları değerlendiremedik"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Sevim, Sivasspor karşısında iyi oynamalarına karşın buldukları pozisyonlar değerlendiremediklerini söyledi.

03.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:08
Hikmet Sevim:

Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Sevim, Sivasspor karşısında iyi oynamalarına karşın buldukları pozisyonlar değerlendiremediklerini söyledi.


Ziraat 5. Tur ilk maçında Esenler Erokspor, sahasında DG Sivasspor'a evinde 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Sevim, "Güzel bir maç oldu. İyi oynadık ama erken gelen gol oyunun açısını değiştirdi. Yine de oyunumuzu sahaya yansıttık. Bizim maçlarımız genelde böyle geçiyor. Güzel seyirci de vardı. Tabii ki Sivas tecrübeli takım. Böyle takımlar bulduklarını değerlendiriyor. Biz de pozisyonlar bulduk değerlendiremedik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler