Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı
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Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı

Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı.

Hikmet Onur'un cenaze namazı İskenderpaşa Camii'nden kılındı. Cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, spor ve siyasetten önde gelen isimler katıldı.

Onur'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. - TRABZON

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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