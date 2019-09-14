Hikmet Karaman yerinde durmadı

14.09.2019 23:14

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2-2 berabere kaldığı maça Hikmet Karaman'ın objektiflere yansıyan o anları damga vurdu.



Maçın başında daha 2. dakikada Blanco'nun ayağından yediği golle takımı 1-0 mağlup duruma düşen Hikmet Karaman'a, bu dakikadan itibaren kendisi için ayrılan Teknik Direktör alanı adeta dar geldi. 44. dakikada Adebayor'un ayağından kazandığı penaltı golü ile biraz rahatlayıp nefes alan Hikmet Karaman, 50. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle takımı yeniden mağlup duruma düşünce hemen hemen bütün futbolculara ayrı ayrı talimatlar yağdırıp oyunu yönlendirmeye başladı. Takımda bulunan yabancı futbolcular için yanından tercümanları hiç ayırmayan tecrübeli hocanın maç boyunca renkli anları objektiflere yansıdı. Karaman, 75. dakikada Poulain'in ayağından bulduğu beraberlik golünün ardından skoru korumak için de ciddi efor sarf etti. Saha dışına gelen topları stop eden, yerinde duramayan Hikmet Karaman'ın hareketli anları maçın bitiş düdüğüyle birlikte sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA