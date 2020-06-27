Hikmet Karaman tribünde
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe mücadelesini tribünden takip edecek.
27.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:41
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe mücadelesini tribünden takip edecek.
Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Müsabakada Karaman'ın yerine antrenör Hasan Özer sahaya çıkan isim olacak.
Hikmet Karaman geçen hafta Göztepe'nin kazandığı penaltı sonrası yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kart görmüştü.
(İHA)
Kaynak: İHA