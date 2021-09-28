Hikmet Karaman: 'Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hikmet Karaman: "Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hikmet Karaman:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3 maçlık periyottan başarıyla çıktıklarını ifade ederek, hedeflerinin Trabzonspor maçından 3 puan almak olduğunu söyledi.

KARAMAN (İHA) - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3 maçlık periyottan başarıyla çıktıklarını ifade ederek, hedeflerinin Trabzonspor maçından 3 puan almak olduğunu söyledi.

Kayserispor, ligin 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

HİKMET KARAMAN: "TRABZONSPOR MAÇINDAN 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "2 deplasman, 1 içeri maç oynadık. Üçü de zor maçtı. Hatayspor, Galatasaray ve Giresunspor zorlu maçlar oynadık. Giresunspor camiası için olmazsa olmaz maçlardan birisiydi. Biz Kayserispor olarak geçtiğimiz senelerde bunları yaşadık. Kayserispor olmazsa olmaz çok maç oynadı ve hepsini başarıyla geçti. Dolasıyla rakibe de saygı duymak gerekiyor. Özellikle büyük maçlardan sonra Anadolu takımlarının bir sonraki maçta alacağı sonuçlar hep aleyhte olmuştur. Oynadığımız maçtan mutlaka takım adına, gelişme adına, dikkat çekme adına çıkaracağımız dersler var. İyi tarafımızı da geliştirme adına çalışacağız. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Kolay maç değil. Lig acayip bir lig. Kimin ne yaptığı belli değil. Trabzonspor şampiyonluğa oynayan ekip ama 2 haftadır berabere kalıyor. Dolasıyla burayı 3 puanla kapatıp Milli takım arasına iyi girmek istiyoruz" diye konuştu.

Karaman ayrıca, sarı-kırmızılı taraftarları desteğe davet ederek, "Taraftarımızı, şehrimizi takımımızı desteklemeleri adına maça bekliyoruz. Onların bize vereceği moral motivasyon çok önemli" dedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Hikmet Karaman: Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz

Hikmet Karaman: Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz

Hikmet Karaman: Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz

Hikmet Karaman: Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz

Hikmet Karaman: Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz

Hikmet Karaman: Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Derya Yanık Donald Trump Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hikmet Karaman: 'Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 20:20:02. #1.12#