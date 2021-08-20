Hikmet Karaman, Süper Lig'de Kayserispor ile 55. maçında
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Hikmet Karaman, Süper Lig'de Kayserispor ile 55. maçında

Hikmet Karaman, Süper Lig'de Kayserispor ile 55. maçında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında Süper Lig'deki 55. maçına çıkacak.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında Süper Lig'deki 55. maçına çıkacak.

Kayserispor ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Hikmet Karaman, sarı-kırmızılılardaki yeni döneminde ilk sınavını bugün Adana Demirspor'a karşı verecek. Kayserispor'u daha önce 3 farklı sezonda çalıştıran Karaman, toplamda 54 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 19 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takıma ilk kez geldiği 2004-2005 sezonunda 27 müsabakada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi elde ederken, 2018-2019'da ise 20 mücadelede 7 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgi aldı. 2019-2020 sezonunda ise 7 maçlık bir süreç yaşayan Karaman, galibiyet alamazken, 3 beraberlik, 4 yenilgi ile Kayserispor serüvenini noktalamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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