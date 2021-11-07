Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz

"3 Türk kuralı teknik adamlara duvar örüyor"

"Penaltı olması sıfır"

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "O pozisyona penaltı çalınıyorsa Türkiye'de her hafta 15 tane penaltı çalınır, çalınsın o zaman. Her hakemin ayrı bir teorisi var, standardı yakalayamıyoruz" dedi.

Karşılaşma sonrası Cüneyt Çakır ile saha içerisinde ne konuştuğu sorulan Hikmet Karaman, "Hakemler de bizim arkadaşımız, üzülüyorum. Bilmediğimiz konuları soruyoruz. Orada da Cüneyt hocam bu pozisyonu oynattın VAR'dan çağırınca mecbur gidiyor, 'çekti' diyor. Ben de 'o çekmeler çok var' dedim. Diğerlerinde niye çağırmadı. Değmiş bırakmış, adam da kendini yere güzel atmış. Penaltıyı verdiğin dakika 90+7.. Sen Cüneyt Çakır'sın, penaltıysa da penaltı ama bana göre bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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