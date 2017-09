Hikmet Karaman: "Son Maçı İyi Analiz Etmemiz Gerekiyor"

- Hikmet Karaman: "Son maçı iyi analiz etmemiz gerekiyor"



RİZE - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cumartesi günü deplasmanda 4-3 kazandıkları Altınordu maçından ders çıkarıp bu maçı iyi analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

Çaykur Rizespor Tesisleri'nde haftalık basın toplantısında konuşan Karaman, "Bu maçı bırakıp Ankaragücü maçına kilitlenmemiz gerek. Genç bir kadroya sahip ve yaşadığımız son maç ayaklarımız üzerine daha iyi basmamız gerektiğini bize gösterdi. Altınordu maçında daha farklı bir skor yakalayabilirdik. Keşke rakibimiz 11 kişi olarak devam etseydi, her çıktığımız ataktan golle dönebilirdik, bazı oyuncularımın yorgunluk ve sakatlığı nedeniyle değişiklik yapamadım, skoru daha farklı etmemiz mümkündü, son 20 dakika da kalemize her gelişleri gol ile sonuçlandı" dedi.

"Virajlardayız"

Henüz ligin başı olduğunu belirten Karaman "Virajlardayız, virajları dönmemiz 4-5 hafta sonra ancak olacak. Önemli olan bu virajlardan sağlam dönmek, önümüzde Ankaragücü maçı var ve geniş bir kadroya sahip, her ne kadar istenilen sonuçları alamadıysalar bile iyi bir ekipler. Şu anki kadromuz yeterli, iyi transferler yaptık" diye konuştu.

Takımda oynatamadığı oyuncular olduğunu belirten Karaman, "5 kişi ile sınırlı bir yabancı kadromuz var, Edromwonyi ve Janster bu oyuncuları oynatamama ezikliğini yaşıyorum. Ama maalesef kadromuzda 5 oyuncu oynayabiliyor. Bu oyuncularımın tribünde beklemesi beni üzüyor" ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncularda sakatlıkların idmanlardan kaynaklandığını belirten Karaman, "Zor ve tempolu idmanlara uyamayan ve idman temposunu yakalayamayan oyuncular sakatlanıyor, sezon başında bunları yaşadık, önceki sezon ise Özgür Çek ve Recep Niyaz sakatlanmıştı. Şimdi ise bazı oyuncularımız tempoya dayanamadı. Süper Lig seviyesinde bir tempomuz var. 4'te 4 yaptık, bunun geri dönüşü olmalı, yüksek tempoya dayanamayan aks kesiyor" şeklinde konuştu.