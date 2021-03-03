Hikmet Karaman: "Skor, üç puan çok güzel"
03.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:56
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı