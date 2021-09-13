Hikmet Karaman: Şenol Güneş çok yalnız kaldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında karşılaşacakları Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, milli takımdan ayrılan Şenol Güneş ile ilgili olarak, "Şenol hoca çalışırken çok yalnız kaldı. Ekip arayışına girdi" dedi.

Milli takımla ilgili sorulan soru üzerine deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman şöyle konuştu: "Şenol hoca çalışırken çok yalnız kaldı. Ekip arayışına girdi. Avrupa Şampiyonası öncesi ve sonrasında görüştüğü isimler de oldu. Hollanda A Milli Teknik Direktörü Luis Van Gaal'a bakıyoruz, yardımcılarına bakıyoruz çok yönlü. Bunu buradaki arkadaşları rencide etmek adına söylemiyorum. Artık milli takımlar bir tek adamın tek başına yöneteceği yer değil, yönetemez. Almanya A Milli Takım'ını Joachim Löw çalıştırırken yanında Hansi Flick vardı. Gidip gördüğüm için söylüyorum. Ekibe baktığınız zaman çok üst düzey insanlar var. Kulüp yönetiminde biz bile yeterli değiliz. Ekibimiz ne kadar iyi olursa katkı o kadar fazla oluyor. Onun için fikrimin arkasında olduğumu söylemek isterim."