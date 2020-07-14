Hikmet Karaman: "Penaltı golüne boyun eğdik" Yeni Malatayaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş karşısında net gol pozisyonlarına giren takımın kendilerinin olduğunu söyleyerek "Penaltı golüne boyun eğdik" dedi.

Yeni Malatayaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş karşısında net gol pozisyonlarına giren takımın kendilerinin olduğunu söyleyerek "Penaltı golüne boyun eğdik" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da maç sonu açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmada penaltı golüyle mağlup oldukları için son derece üzgün olduklarını ifade ederek, "Çünkü pozisyon yok. İlk 45 dakikada 2 tane net pozisyonumuz var. Belki topa hakim olan takım Beşiktaş ama yüzde yüz gol pozisyonuna giren biziz. İkinci yarıya bakıyorsunuz savunan Beşiktaş ama biz gol yollarında istediğimiz o altın vuruşu yapamadık" dedi.

Önlerinde artık sadece final niteliğinde 2 maçın kaldığını belirten Karaman, "Artık kalan son 2 maç, final maçı. Maçlarla ilgili de uzun boylu konuşmaya gerek yok. Düşündüklerimizi yapmaya çalıştı. Pozisyonda bulduk, penaltı golüne boyun eğdik. Şimdi moralimizi en üst seviyede tutup son 2 maçta bizi ligde bırakacak skorları alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA