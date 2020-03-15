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Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Kayserispor, Karaman, Spor

Hikmet Karaman: "Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler"

- Hikmet Karaman: "Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Bana göre lig yeniden başladı" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hes Kablo Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugünün takımı değil bu.

15.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:53
Hikmet Karaman:

- Hikmet Karaman: "Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

"Bana göre lig yeniden başladı"

KAYSERİ - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hes Kablo Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugünün takımı değil bu. Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler. Bazı oyuncuların işine gelmiyor. Buradan çıkmak için her şeyimizi vermemiz lazım" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Karaman, bazı oyuncuların davranışlarından memnun olmadığını belirterek, alttaki takımlar için ligin yeniden başladığını söyledi. Karaman, "Öncelikle Kayserispor'u tebrik ediyorum. Çok kötü başladık ilk 45 dakikaya. İkinci yarı oyunu riske ettik. Hem oyuncu değişiklikleri hem de taktik anlamında. Aslında çok büyük riske ettik. Biz rakibi hapsettik. Maçın ikinci 45 dakikasına baktığımızda skorun minimum 2-2 olması lazım. Ama kaybettiğimiz bir maç. Önümüzde zorlu bir iki hafta içeride oynayacağımız fikstür avantajının vermiş olduğu maç periyotuna giriyoruz. Ama işin esas tarafı, takım olarak birlikte hareket etmemiz, çok çalışmamız ve eksiğimizi bilmemiz lazım. İlk 45 dakikaya baktığımızda insan şaşırıyor. Bugünün takımı değil bu. Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler. Bazı oyuncuların işine gelmiyor. Buradan çıkmak için her şeyimizi vermemiz lazım. Bu mücadelenin içerisinde takım karakterini ortaya koyan oyuncuların da birleşmesi gerekiyor. Bana göre lig daha yeni başladı. Alttaki takımlar için yeniden başladı" dedi.

korona virüs tedbirleri kapsamında Bifouma'yı kontrole gönderdiklerini ve sonucu beklediklerini ifade eden Karaman, maçların seyircisiz oynanmasını da değerlendirdi. Karaman, "Oyuncu ile ben görüşmedim. Başkan kendisini kontrole gönderdi. Kontrol sonuçlarını bekliyoruz. Önemli olan takımın, insanların sağlığıdır. Bugünkü maçta çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Ama biz insan sağlığını ön planda düşündüğümüz için böyle bir karar aldık. Taraftar futbolun her şeyidir. Taraftar olmadan hiçbirimiz burada olamayız. Maça gelip takımını destekleyen taraftardır. Taraftar her şekilde ön plandadır. Ama taraftarın sağlığı, insanların sağlığı her şeyden daha önemlidir. Çalışan masörler var, fizyoterapistler var oyuncular ile ilgileniyorlar masaj yapıyorlar. Temas halindeyiz" diye konuştu.

Hikmet Karaman: 'Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler'

Kaynak: İHA

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Hikmet Karaman: "Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler"

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