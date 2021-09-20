- Hikmet Karaman : "Önümüzdeki iki maçta 4 puan bize çok şey getirir"

Kayserispor Galatasaray mesaisine başladı

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray ve Giresun maçları çok önemli. Bu iki maç 4-6 puan bize çok şey getirir" dedi.

Yukatel Kayserispor Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Yukatel Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı. Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Karaman, 2-1'lik Hatayspor mağlubiyetini değerlendirerek, "Hatay maçı ile ilgili oyunu bölümlere ayırabiliriz. Özellikle ilk devre bazı bölümler var ki 2'yi bulmamız gerekirdi. Bulacak pozisyonlar da var. Ama ilk devre attığımız erken golden sonra rakibin oyunu riske etmesi ve temponun yüksek olması ikinci yarı fiziksel anlamda gelgitler yaşadık. Oyuna soktuğumuz oyuncuların katkısı biraz daha fazla olsa belki skor farklı olabilirdi. Çünkü 2 tane gol yedik. Birkaç pozisyon var, onların gol olması gerekirken bu tür gollerin yenilmemesi gerekiyor. Ama gelişmekte olan bir takımız. Takım oluşturmada belki biraz geç geleceğiz ama bir takım eksiklerimiz var. Bunlar mağlubiyetin bahanesi değil. Hatay maçını unutmamız gerekiyor" dedi.

"Galatasaray maçı çok önemli"

Galatasaray maçının önemine değinen Karaman, "Önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray ve Giresun maçları çok önemli. Bu iki maç 6, 4 puan bize çok şey getirir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalara bugün başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yukatel Kayserispor - Galatasaray karşılaşması Çarşamba günü saat 20: 00'de Kadir Has Stadı'nda oynanacak.