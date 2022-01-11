KARAMAN (İHA) - - Hikmet Karaman : "Önemli bir deplasmana gideceğiz"

Mustafa Pektemek: "Adana maçı eşik atlama maçı olacak"

Kayserispor'da Adana Demirspor mesaisi devam ediyor

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Adana Demirspor gibi önemli bir deplasmana gideceklerini ve puan ya da puanlar almak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kayserispor'da, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçının hazırlıklarını devam etti. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserisporlu futbolcu Mustafa Pektemek, "Son galibiyet, güzel bir galibiyette. Özellikle Sivas maçından sonra anlam kazandı. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maçlar bizim ligdeki konumumuzu belirleyecek. Her zaman yukarıya oynama hedefimiz var. Adana maçı eşik atlama maçı olacak. Zor bir deplasman. Bunu biliyoruz ama biz de son haftalarda güzel galibiyetler alıyoruz. Bunu da Adana'da devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un milli stoperi Ahmet Çalık hakkında da konuşan Pektemek, "Kendisi çok muhteşem insandı. Her zaman saha içinde ve dışında çok efendiydi. Gerçekten bizde şok etkisi oluşturdu. Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına da sabırlar diliyorum" dedi.

Hikmet Karaman : "Çok üzüntülüyüz"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da Ahmet Çalık'ın vefatıyla alakalı, "Son derece üzücü bir haber. Daha önce de burada Alanyaspor maçı oynamıştık. Maçtan sonra minibüsle giden Josef'in böyle talihsiz haberini de duymuştuk. Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet dileyelim, ailesine sabırlar versin. Konyaspor camiasına, Türk futboluna ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Milli takım oyuncumuzdu. Ahmet kardeşimiz inanılmaz bir performans sergiledi. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Çok üzüntülüyüz" cümlelerine yer verdi.

"Önemli bir deplasmana gideceğiz"

Adana Demirspor gibi önemli bir deplasmana gideceklerini dile getiren Karaman, "Çalışmalarımız devam ediyor. Eksik ve sakat oyuncularımız tedavi altındalar. Futbolcularımız önemli bir 3 puan aldı. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmak, gelişmek ve eksikliklerimizi gidermek lazım. Bu uğurda da hepimizin fedakar olması gerekiyor. Ligin daha başındayız, uzun bir maraton. Bu maratonda birinci sezonda neler yaşadığımızı gördük. Talihsiz sakatlanmalar, alternatifler, olanlar, olmayanlar, performanslar. Dolayısıyla hem kupa hem de bir lig maratonu bizi bekliyor. Bu maratona da en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Berna başkan bunun çalışmalarını yapıyor. Oyuncularım da bu kafada olup bu maratonu en iyi şekilde bitirip Kayseri şehrini ve taraftarları mutlu etmek zorundayız" şeklinde konuştu.