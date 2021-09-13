Hikmet Karaman: 'Milli takımlar tek adamın yöneteceği yerler değil' - Haberler
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Hikmet Karaman: "Milli takımlar tek adamın yöneteceği yerler değil"

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Güncel
Hikmet Karaman:

Yukatel Kayserispor, Hatayspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına aralıksız devam ederken; Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli takımlar tek adamın yöneteceği bir yer değil. Yönetemez. Mümkün değil yönetmesi.

Yukatel Kayserispor, Hatayspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına aralıksız devam ederken; Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli takımlar tek adamın yöneteceği bir yer değil. Yönetemez. Mümkün değil yönetmesi. Kulüp takımlarında biz bile yeterli değiliz" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, düz koşunun ardından topla birlikte çalıştı. Antrenmanı takip eden gazetecilerde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman; Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini belirterek, "Sadece sakat oyuncuların aramıza katılması yeterli değil. Mesela Mensah, kendi açıklamış 'tam hazır değilim' diyor. Yani sakat oyuncuların takıma dönmesi, onların yüzde 100 hazır olduğu anlamına gelmiyor. Onlar, 3-4 hafta içerisinde hazırlanabiliyor. Türkiye'de maalesef sağlık ekibinden sonra takıma veriliyor. Aslında o tedavi süreci içerisinde oyuncu yüzde 100 hazır olarak takıma gelmesi lazım. Takıma geldiğinde fiziksel, taktiksel, oyuncunun sakatlığının geçmesi, geçtikten sonraki çalışmalar hep süreç. O süreci inşallah oyuncularımızla atlatıp daha iyi bir takım olmamız gerekiyor. Futbol adına daha çok şeyler yapmamız gerekiyor. Oynadığımız son maçta o kadar güzel hareketler var ki; bir hareket yaptığımız bütün hareketleri bir anda sıfıra indirebiliyor. Çalışmalarımız bunları geliştirmekle ilgili. Hatayspor maçı hazırlıklarına başlıyoruz. Dün oynamayan arkadaşlarımız antrenman yaptı, oynayanlara izin verdik. Bugün de hep birlikteyiz. Dolayısıyla Pazar gününe kadar yüzde 100 hazır hale gelip orada 3 puanımızı alıp dönmek istiyoruz" dedi.

"MİLLİ TAKIMLAR TEK ADAMIN YÖNETEBİLECEĞİ YERLER DEĞİL"

Şenol Güneş'in A Milli Takım'dan ayrılmasını değerlendiren Karaman, "Şenol Hoca da çalışırken çok yalnız kaldı, ekip arayışına girdi. Görüştüğü insanlar da oldu. Louis Van Gaal'e bakıyorsunuz, yardımcılarına bakıyorsunuz; Mancini'ye bakıyorsunuz, yanındaki yardımcılarına bakıyorsunuz. Bunu söylerken oradaki arkadaşları rencide etme adına değil. Milli takımlar tek adamın yöneteceği bir yer değil. Yönetemez. Mümkün değil yönetmesi. Kulüp takımlarında biz bile yeterli değiliz. Ekibimizde ne kadar iyi insanlar olursa katkı o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla milli takımlarda bu daha üst seviyede olması lazım" ifadelerini kullandı.

(Turan Bulut/İHA)

Hikmet Karaman: Milli takımlar tek adamın yöneteceği yerler değil

Hikmet Karaman: Milli takımlar tek adamın yöneteceği yerler değil

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
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