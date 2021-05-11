Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman
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Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimine sert tepki gösterdi.

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimine sert tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda Mete Kalkavan'ın verdiği karara eleştiride bulunarak, "Mete hocanın hangi kararından başlamayı düşünüyorum. Böyle bir penaltıyı çalarken… Niye bunu diyorum, iki dakika sonra ikinci golü yedik. Hata yapmış olabiliriz ama 5 dakika sadece VAR ile tartışıyorsun." ifadelerini kullandı.

Mete Kalkavan'ın VAR odasının uyarısının ardından monitörde pozisyonu tekrar incelemesine rağmen penaltı kararını değiştirmediğini aktaran Karaman, şu görüşleri aktardı:

"Penaltıyı çaldın, attıramıyorsun çünkü VAR'da sana söylüyorlar, bir şeyler konuşuyorsun. Sonra da VAR'a çağırdılar. İlk yarıda 7 dakika uzatma VAR'dan dolayı oldu. VAR'ın başına gitti, hala bir şeyler soruyor, konuşuyorlar. Bu kez Pinto'yu buldu. Atakan hiçbir şey yapmıyor, adama dalmış iki ayağı da yerde, adama değmiyor. Hakem 'Hayır Atakan hiçbir şey yapmamış' diyor. 'Pinto yapmış' diyor. Pinto'yu nereden çıkardın? Pinto'nun orada öyle bir şiddetli hareket yapması lazım oyuncuya… Oyuncu zaten kendini Atakan'ın hareketine atmış. Böyle kritik bir maçta bir takım 2-0'ın arkasından gelebilir mi?"

"İlk 45 dakikayı sadece hakeme karşı tavırla geçirdik." diyerek sözlerini sürdüren Hikmet Karaman, şunları kaydetti:

"2-0'ın vermiş olduğu baskıdan dolayı normal oyuna dönemedik. Devre arası görüntüleri oyuncular da izliyor, hepimiz izliyoruz. İkinci yarı 2-0'ı unutup oyunu dengelemeye çalıştık. Son 10 dakikalık bölümünde 2-2'yi bulacak pozisyonlar da yakaladık. MKE Ankaragücü camiası koskocaman başkent. Mete hocam seninle tanışıyoruz. Böyle bir ağır karar vermesine şaşırdım. Böyle bir karar olamaz. Pinto ile ilgili kararı vermesini kabul etmiyorum."

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman

Kaynak: Anadolu Ajansı

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
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