Hikmet Karaman'la Yollarını Ayıran Alanyaspor, Mesut Bakkal'la Anlaşmak Üzere

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Hikmet Karaman'ın görevine son veren Alanyaspor'un teknik direktör olarak gündemine Mesut Bakkal'ı aldığı belirtildi.

Futbol Arena'ya konuşan Bakkal, Alanyaspor ile ön görüşme yaptıklarını ve gün içerisinde durumun netleşeceğini ifade etti.

Mesut Bakkal son olarak Gençlerbirliği'nde görev almıştı.