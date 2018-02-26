Hikmet Karaman'la Yollarını Ayıran Alanyaspor, Mesut Bakkal'la Anlaşmak Üzere

Hikmet Karaman'ın görevine son veren Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal'la görüşüyor.

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Hikmet Karaman'ın görevine son veren Alanyaspor'un teknik direktör olarak gündemine Mesut Bakkal'ı aldığı belirtildi.

Futbol Arena'ya konuşan Bakkal, Alanyaspor ile ön görüşme yaptıklarını ve gün içerisinde durumun netleşeceğini ifade etti.

Mesut Bakkal son olarak Gençlerbirliği'nde görev almıştı.

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YORUMLAR (11)

  • ŞAKACI:
    Burdan demedik mi Hikmet Karamanı almayın dedik. Çok futbolcu satıyorsunuz küme düşersiniz dedik. Bence başkanı değiştirin bu saatten sonra :)
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  • ADEM:
    Saffet Susiç'i göndermek hataydı. Bence baştan yanlış yapıldı. Susiç'e sahip çıkıp arkasında durmalıydılar. Hem yönetim suçu kendinde arasın. Takımın durumu ortadayken devre arasındam Vagner Love'yi göndermek ne demektir.
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