Hikmet Karaman: 'Kaza oldu ama Bundan dersler çıkartıp gelişmemize devam edeceğiz' - Haberler Spor
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Hikmet Karaman: "Kaza oldu ama Bundan dersler çıkartıp gelişmemize devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hikmet Karaman:

Kayserispor, ligin 5. haftasında konuk olduğunu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kayserispor, ligin 5. haftasında konuk olduğunu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-1'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Belki bu kaza oldu ama bundan dersler çıkartıp gelişmemize devam edeceğiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "1-0'dan sonra aslında ikinci golü atacak çok net pozisyonlar oldu. Belki maçı orada koparabilirdik. İkinci yarıda Hatayspor oyuncu değişikliği yaptı ve oyuna iyi başladığını tempolu başladığını gördük" dedi.

Maça değinen Karaman, "Aslında fiziksel anlamda oyuna genel olarak baktığımızda zaman zaman gel gitler yaşıyoruz. Çünkü uzun süre sakat bekleyen daha sonra takıma katılan oyuncularımız var. İkinci yarı rakibi iyi karşılamalıydık, karşılamada pozisyona girebilirdik. Yediğimiz ikinci golde kalecimiz avut atışı yaparken dönen toptan gol yedik bu golü yememeliydik. Gelişmekte olan takımların bu tür golleri yememeleri lazım. Nihayetine baktığımızda 7 günde 3 tane maça çıkacağız. Zor bir program Hafta içi Galatasaray, Hafta sonu ise Giresun'a gideceğiz tüm takımlarımız için geçerli sadece bunu bir maç olarak görmüyoruz. Belki bu kaza oldu ama Bundan dersler çıkartıp gelişmemize devam edeceğiz" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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