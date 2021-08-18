Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor, bugün göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman ile cuma günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının ilk antrenmanına çıktı.

Kayserispor, bugün göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman ile cuma günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, "Kayserispor'un düşme potası ile ilgisinin olmaması gerekiyor" dedi.

Kayserispor kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, oyuncular Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde antrenmanlarını yaptı. Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan oyuncularla Teknik adam Hikmet Karaman yakından ilgilendi.

Çalışmalara hemen başladıklarını ve konuşmaktan çok sahadaki icraata bakacaklarını söyleyen Hikmet Karaman, "Söylenecek bir şey yok, söylenecek sadece şu var çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kayseri şehrini ve Kayserispor takımını futbol olarak belli bir seviyeye çekebilmek. Daha önce 3 kez birlikte burada çalıştık. Çevreyi, şehri tanıyan, Kayseri taraftarının, insanının ne beklentisi olduğunu bilen biriyim. Dolayısı ile bizim en büyük hedefimiz, önce bu beklentilere cevap vermek. Kısa zamanda da rakımın genel durumunu, özetini halletmek çünkü oynayacağımız maçtan sonra Başakşehir maçı ve daha sonra da milli takım arası var. Bu iki maçta da maksimum puanları alıp, en azından taraftarımızın, şehrimizin yüzünü güldürmek zorundayız. Bismillah dedik hemen, fazla bir şey de konuşmaya gerek yok. Konuşmadan çok sahadaki icraata bakmak zorundayız" dedi.

Karaman Kayserispor'un düşme potası ile alakasının olmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Takımı takip ettim, maçı da seyrettim. Cuma günü bu ordu ile birlikte bir savaşa çıkacağız, maça çıkacağız. Dolayısı ile bu arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir yorum getirmek son derece yanlıştır. Kayserispor formasını giyen, sahaya Kayserispor için terini, mücadelesini son damlasına kadar akıtacak her futbolcu bizim önemli bir bireyimizdir, ailenin bir bireyidir. Onun için transfer, eksik gibi maç öncesinde oyuncular ile ilgili beyanda bulunmak bence doğru değil. İyi bir analiz yapmak gerekiyor, iyi bir istişare yapmak gerekiyor. Kayserispor takımının küme düşme potası ile ilgisi olmaması gerekiyor. Sezonun başındayız, ilk maçımızı oynadık. Önümüzde bir süreç var. Biz de teknik heyet olarak bu süreci en iyi şekilde kullanmak zorundayız." - KAYSERİ

Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı
Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Ebru Şallı Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Ali Koç Mert Günok Samet Aybaba Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hikmet Karaman Kayserispor'la ilk antrenmana çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 20:40:21. #1.15#

title