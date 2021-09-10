Hikmet Karaman: "Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılacağız"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yarın sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, açıklamalarda bulundu. Karaman, "Yarınki maçta iyi bir mücadele ederek, rakibe saygı duyarak, kendi kapasitemizi bilerek, taraftarımızın desteğini arkamıza alarak sahamızda 3 puanı almak ve yeni bir maça fokuslanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Çok iyi çalışıyorlar. İnşallah bundan sonra böyle iyi bir seri yakalayıp aşağıdaki bölgeyle ilişkisini kesip, kendini geliştiren, daha sonraki senelerde de büyük hedeflere oynayan bir takım olacak" dedi.

Takımdaki sakat oyuncuların son durumları hakkında da bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, "Manuel Fernandes takımla çalışmaya başladı. Campanharo'nun sakatlığı devam ediyor ama iyileşmeye başladı. Mensah ve Kemen iyileşti. Anthony ve Majid Hosseini sakat. Yarın en iyi kadromuzla sahaya çıkıp 3 puanı alacağız" ifadelerinde bulundu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri