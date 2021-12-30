Hikmet Karaman'ın Kayserispor karnesi

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 18 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, 6 galibiyet 6 beraberlik alırken 6 kez de yenildi.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunda 2. haftada Yukatel Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, takımını başarıya taşıdı. Ligin ilk yarısında 18 maçta Hikmet Karaman yönetiminde müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım, 6 kez kazanırken 6 kez de kaybetti. 6 maçta da beraberlik bozulmadı. Kayserispor bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahasında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi. Kayserispor bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'un oynadığı maçlar ve skorları şöyle;

Kayserispor-Adana DS 1-1

Başakşehir-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

Hatayspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Galatasaray 3-0

Giresunspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Alanyaspor-Kayserispor 6-3

Konyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Karagümrük 2-1

Fenerbahçe-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Göztepe 1-1

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Antalyaspor 2-0

Beşiktaş-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Gaziantep 0-0

Malatyaspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Sivasspor 3-0 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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