Hikmet Karaman'ın ekibi belli oldu

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın çalışacağı yardımcı antrenörler belli oldu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın çalışacağı yardımcı antrenörler belli oldu.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman göreve başladı. Bugün sarı kırmızılı takımla ilk maçına çıkacak olan Hikmet Karaman'ın yardımcıları belli oldu. Hikmet Karaman'ın ekibinde Taşkın Aksoy, Ali Eren Beşerler, Faruk Karaman, Metin Aktaş (Kaleci antrenörü), Alper Şemsi Edis (Kondisyoner) ve Cesur Kerestecioğlu görev yapacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı