Hikmet Karaman: "Fevkalade üzgünüz"
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Hikmet Karaman: "Fevkalade üzgünüz"

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Spor

- Hikmet Karaman: "Fevkalade üzgünüz" Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Fevkalade üzgünüz. Müthiş mücadele ettik. Son 3 maça bakıyor.

- Hikmet Karaman: "Fevkalade üzgünüz"

ANKARA - Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Fevkalade üzgünüz. Müthiş mücadele ettik. Son 3 maça bakıyor. 85, 88, 97'de golleri yemişiz. Şimdi 2 tane final kaldı. Mutlaka ikisini de almalıyız ama öncelikle Kasımpaşa maçı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 45 dakikada aslında 30 dakikalık bölümde 2'nci 3'üncü golü bulabilirdik. Hem oyuna iyi başladık golü bulduk golden sonra da net pozisyonlarımız var. Ozan'ın sağ bekten orta sahaya gelmesi, Gökhan'ın sağ beke gelmesi beraberlik golünü getirdi. O dakikalarda mutlaka 2'yi atmamız gerektiğini hem düşündüm hem de oyuncularımızla istişare halindeydik. Pozisyona da girdik. Bugün Alper hem birinci yarı hem 2'inci yarı ligin kahramanı olabilirdi. Güzel bir gol attı. Pozisyonlara girmesi aslında önemli. 2'inci yarı hem oyunu kontrol etmek istedik" diye konuştuk

Ankaragücü'nün son haftalarda son dakikalarda yediği gollerle puan kaybetmesi üzerine gelen soruyu yanıtlayan Karaman, "Fevkalade üzgünüz. Müthiş mücadele ettik. Son 3 maça bakıyor. 85, 88, 97'de golleri yemişiz. Şimdi 2 tane final kaldı. Mutlaka ikisini de almalıyız ama öncelikle Kasımpaşa maçı. Gol de atabiliriz goller de atabiliriz ama oyunun uzatma bölümleri çok dikkat edeceğimiz orada iyi odaklanmamız gerektiğini son 3 maç da bize gösterdi. Dolayısıyla fazla söylenecek bir şey yok. Ayağa kalkıp, Kasımpaşa maçını nasıl kazanabiliriz onun planlarını yapıp orada galibiyetle dönüp o maçı içerde finalle bitirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Hakemin 7 dakika uzatma vermesini değerlendiren Karaman şunları kaydetti:

"Biz burada bir Denizli maçı oynadık. Kaleci yerden hiç kalkmadı. Hakem 5 dakikayı zor verdi. Mağlup olduktan sonra niye 7 dakika demek de istemiyorum. Rakip zaten 9-10 dakika bekledi. Belki bizim kalecimizin sakatlandığı pozisyona demiştir diyorum ama onun da 7 dakika olmaması lazım. 7 dakika aslında bizim lehimize bir şey. Niye lehimize? Maç 1-1 ve Fenerbahçe gol atmak zorunda. Golü bizim atmamız gerekiyor."

Hikmet Karaman: 'Fevkalade üzgünüz'
Hikmet Karaman: 'Fevkalade üzgünüz'
Hikmet Karaman: 'Fevkalade üzgünüz'
Hikmet Karaman: 'Fevkalade üzgünüz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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