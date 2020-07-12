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Hikmet Karaman'dan şampiyon ata ziyaret

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, at yarışlarının şampiyon atı Özgünhan'ı Sultansuyu Harası'nda ziyaret etti.

Hikmet Karaman'dan şampiyon ata ziyaret
12.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:57

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, at yarışlarının şampiyon atı Özgünhan'ı Sultansuyu Harası'nda ziyaret etti.

Yarın oynanacak olan Beşiktaş maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdüren Yeni Malatyaspor'da Sivasspor galibiyetiyle moraller tavan yaptı.

Boş zamanlarında Malatya'yı gezen ve bu gezilerine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın, son durağı şampiyon atları yetiştiren Sultansuyu Harası oldu.

Hara'nın şampiyon atı Özgünhan'ı atın sorumlusu Oktay Özhan, Hikmet Karaman'a anlattı. Özhan, "At yarışlarında bu at sahiplerine çok para kazandırdı. Sergen Yalçın da Özgünhan'dan çok para kazandı. Ama Hikmet Hocamız bu şansı bozdu, pazartesi günü Beşiktaş maçını alacağız" dedi.

"Bu takıma güvenin"

Malatya'nın güzelliklerini görmeye çıktıklarını ifade eden Hikmet Karaman ise, "Bir yandan hazırlanıyoruz, bir yandan da Malatya'yı geziyoruz. Bu takıma güvenin, ligde kalacağız ve gelecek sezon çok güzel şeyler yapacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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