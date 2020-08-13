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Hikmet Karaman'dan Karacabey Belediyespor'a ziyaret

Teknik direktör Hikmet Karaman, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'u ziyaret etti.

Hikmet Karaman'dan Karacabey Belediyespor'a ziyaret
13.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:19

Teknik direktör Hikmet Karaman, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'u ziyaret etti.

Karacabey Belediyespor'un tesislerini ziyaret eden Hikmet Karaman'ı, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, eski Bursaspor Başkanı ve Karacabey Belediyespor'un As Başkanı Remzi Cinoğlu ve Karacabey Belediyespor yöneticileri ağırladı.

Karacabey Belediyespor'un tesislerini görünce hayran kaldığını ifade eden Hikmet Karaman, "Bu tesisler Süper Lig'de mücadele eden bazı kulüplerde bile yok. Tesislere gerçekten hayran kaldım. Karacabey Belediyespor güzel bir planlamayla birlikte Türkiye'nin sayılı kulüplerinden biri haline gelir. Karacabey Belediyespor'a 2. Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Hikmet Karaman'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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