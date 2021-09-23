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SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

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Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur vericiİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ligin 7'inci haftasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ligin 7'inci haftasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini değerlendirerek, "Önemli bir transfer. Kayseri'den aynı sezonda bir oyuncumuzun Fransa'ya, bir oyuncumuzun İspanya'da Barcelona'ya gitmesi şehrimiz adına gurur verici" dedi.

Ligin 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-0'lık sonuçla yenen Yukatel Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Galatasaray maçına ilk 11'de çıkan futbolcular fitness salonunda çalıştı. Diğer futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Galatasaray maçını geride bıraktık. Bunun üstüne artık bir şey konuşmak istemiyorum. Önümüzde GZT Giresunspor maçı var. Giresunspor maçına odaklandık. İlk defa 13.30'da oynayacağız. Çok dikkatli olmak zorundayız. Maça güçlü kuvvetli çıkmaz zorundayız. Onlar da zor durumda. Kayserispor olarak ligde belli bir konumda kalmak istiyoruz. Bunun için de bir an önce puanları toplayıp takım planlamasını doğru yapmak istiyoruz. Bir süredir sakatlığı bulunan Uğur Demirok, Giresunspor maçı öncesi bize katılabilir. Mario Gavranovic de aramıza katılabilir. Campanharo'nun sakatlığı devam ediyor, Gökhan Sazdağı' da koronavirüs nedeniyle karantinada. Ama Uğur ve Mario'nun kadroya girme şansı var" diye konuştu.

"BİR OYUNCUMUZUN BARCELONA'YA GİTMESİ ŞEHRİMİZ ADINA GURUR VERİCİ"

Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında sorulan soru üzerine deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, "Emre yetenekli bir kardeşimiz. Emre'yi, Doğan'ı, Nurettin'i A takıma alıp oynatan benim. Ben gittikten sonra Emre, Nurettin ve Eray'ın çok daha üst düzeyde olmasını beklerdim. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Emre'yi biraz geri gitmiş gördüm. Bir sakatlık geçirmiş. Son 2-3 antrenmanda Emre'yi çok iyi gördüm. Bu fiziksel kapasitesini de yukarı taşırsa önümüzdeki haftalarda ondan da faydalanmayı düşünüyorum. Önemli bir transfer. Kayseri'den aynı sezonda bir oyuncumuzun Fransa'ya bir oyuncumuzun İspanya'ya Barcelona'ya gitmesi şehrimiz adına gurur verici. İnşallah bu sayıları çoğaltarak, kulübümüze hem ekonomik anlamda hem de prestij anlamında bir çok şeyler katarız" ifadelerini kullandı.

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici

SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici
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Haber: SPOR Hikmet Karaman'dan Emre Demir yorumu: Şehrimiz adına gurur verici - Haberler
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