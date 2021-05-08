MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, ilk 30 dakika çok iyi oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Golü attıktan sonra net pozisyonlarımız var. Ozan'ın sağ bekten orta sahaya gelmesi, Gökhan'ın oyuna girmesi golü getirdi. Mutlaka o dakikalarda ikinciyi atmamız gerektiğini düşündüm. Alper ligin kahramanı olabilirdi, güzel gol attı, biraz şansızdı. İkinci yarı oyunu kontrol etmek istedik, İbrahim sakatlandı. Uzatma dakikalarında 3 stoperle merkezi kapatalım dedik, oyunun bize dönmesi gerekiyordu. Fenerbahçe defansının arkasına sarkmalıydık. Maalesef yediğimiz golde içeride fazla olmamıza rağmen pozisyon olarak iki stoperimizde yanlış yerde durdu. Fevkalade üzgünüz. Son 3 maça bakıyorum 85, 88, 90+6'da golleri yemişiz. İki finali de almak zorundayız. Oyunun uzatma bölümlerine çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla fazla söylenecek bir şey yok. Ayağa kalkıp Kasımpaşa maçını kazanmalıyız."

Ligde kalmak için 4 puanın yetip yetmeyeceğini ve oyunun sonuna eklenen 7 dakikayı değerlendiren Karaman, "4 puan diğer takımların alacağı sonuca bağlı. Haftaya kazanırsak 41 puan yapacağız finale kalacağız. Uzatma dakikalarına bakıyorum. Denizlispor maçı oynadık, kalecileri yerden kalkmadı 5 dakikayı zor verdi hakem. Mağlup olduktan sonra 'Niye 7 dakika?' demek istemiyorum. Kalecimiz sakatlanınca öyle demiştir 7 dakika diye ama olmazdı. Aslında bu 7 dakika lehimizeydi. Fenerbahçe baskı kurunca golü bizim iki pas yaparak atmamız lazımdı. Alper ve İbrahim'in oyundan çıkması adımıza büyük şansızlık. Dolayısıyla fevkalade üzüntülüyüz. Oynadığımız oyun asla puanlara yansımıyor." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı
Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı
Beşiktaş derbide kaybetti, şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte ligin zirvesindeki son puan durumu ve kalan maçlar
Beşiktaş derbide kaybetti, şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte ligin zirvesindeki son puan durumu ve kalan maçlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Salih Uçan Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Hikmet Karaman - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 00:34:31. #1.14#

title