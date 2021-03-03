Hikmet Karaman: Bu galibiyet bizi şımartmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
"ALPER POTUK BUGÜN BAŞARILI BİR MAÇ ÇIKARDI"Hikmet Karaman, Alper Potuk'un performansı ile ilgili olarak, "Alper'i Rizespor maçına oyuna almadım. Aslında bu bir mesajdı. Alper'e şunu söyledim; 'Önce ben sana inanacağım, bak daha yaşın en olgun döneminde. Senin hedefin Ankaragücü'nde başarılı olmak ve milli takım oyuncu alternatifi olmak. Bu hedef, takım sonuncuyken olmaz. Bu takım hareketlenip orta sıralara gelirse katkın gözükürse, olur. Kameralar seni gösteriyor, niye, Alper Eskişehir'de çıkış yaptı Fenerbahçe'de başarılı sezonlar geçirdi. Senin bir kaliten var bunu hem özel hayatına hem de sahaya yanstıman lazım.' Bugün de başarılı bir maç çıkardı. O sinyali verdi" diye konuştu.- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA