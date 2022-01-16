Hikmet Karaman: "Bize göre iyi bir maç oldu"

KARAMAN (İHA) - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bize göre iyi bir maç oldu. Beraberlik golünü attığımız için mutluyuz" dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maçtan önce bizi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çok iyi ağırladı. Tesisleri kullandırdı. Konukseverlik çok iyi. Adana Demirspor taraftarı çok güzeldi. Takımlarını çok iyi desteklediler, bize de en ufak bir sataşma yapmadılar. Çok güzel bir maç oldu. Adana Demirspor iyi bir takım. İyi bir kadrosu var. Bana göre bu kadro ilk 5'i zorlayabilir. Şimdi 2-3 transfer daha yapacaklar. Bizim de mütevazı bir kadromuz var. Berna Hanım da bu konuda gerçekten Kayserispor adına çok büyük katkılarda bulunuyor. Bize göre iyi bir maç oldu. Beraberlik golünü attığımız için mutluyuz ama bizim esas maçımız çarşamba günü içeride oynayacağımız Başakşehir maçı. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum, kendi oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Kayserispor taraftarını da Başakşehir maçına davet ediyorum" diye konuştu.

Her iki takımda da eksikler olduğuna dikkat çeken Karaman, "Takımlarımızın bazen büyük maçlar oynadığında bu maçların ardındaki performansları çok önemli. Zaman zaman oyuncular zafer sarhoşluğu yaşıyor. Oyun disiplininden hiç kopmadık ve oyunu sonuna kadar götürdük" ifadelerini kullandı. - ADANA

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